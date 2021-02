esclusiva Morales: "Zirkzee interessante regista d'attacco. Mi ricorda il primo Dzeko"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Massimo Morales, allenatore e gran conoscitore del calcio tedesco. Con lui abbiamo parlato di Joshua Zirkzee, neo acquisto del Parma (in prestito dal Bayern Monaco): "E' un prospetto interessante - ha detto - molti lo hanno imparato a conoscere nel Bayern dove ha anche fatto vedere di avere spiccate doti realizzative. Io lo avevo visto dal vivo pure nell'Under19 e U.23 del Bayern e si è sempre distinto come un giocatore che si muove su tutto il fronte d'attacco, viene incontro e ama spostarsi. L'ho conosciuto meno da realizzatore ma quando ha giocato in prima squadra ha dimostrato di segnare con frequenza. Credo che possa assomigliare al primo Dzeko, mi ricorda quel tipo di giocatore, un po' un regista d'attacco. Al Bayern l'arrivo di Choupo-Moting ha chiuso le speranze di giocare per lui e il Bayern lo ha fatto partire. Ora potrà crescere pure tatticamente anche se magari il Parma che è in lotta per non retrocedere non potrà e non dovrà addossare a lui tutte le responsabilità se le cose non andranno bene".

