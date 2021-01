esclusiva Mutti: "Dea, organico già completo nei vari reparti. Lammers? Io resterei"

Il mercato dell'Atalanta e non solo attraverso le parole di Bortolo Mutti, bergamasco ed ex atalantino: "Percassi ha detto che il mercato in entrata è chiuso e credo sia la scelta sia giusta", spiega a TMW. "L'organico è completo nei vari reparti e non vedo il motivo di andare a rompere certi equilibri".

Certo, c'è sempre la questione Gomez...

"Bisogna vedere se si ricompatta la situazione o no. Però penso che la squadra nel reparto d'attacco sia comunque a posto, in mezzo al campo poi con Pessina è stato trovato l'elemento ideale. Vedo nel complesso un'Atalanta competitiva".

Tornando a Gomez: dove lo vedrebbe?

Lo rivedrei bene qui, gran giocatore. perderlo poi può provocare rimpianti però società sta valutando e vedranno. Se poi dovesse partire, all'Inter lo vedo bene. I nerazzurri hanno attaccanti importanti e se perdono Eriksen il Papu sarebbe un giocatore da 3-4-1-2. Gomez sotto l'aspetto tattico sa calarsi in questo ruolo alle spalle delle punte ed è capace di dare una mano anche in fase difensiva".

Lammers lo farebbe partire?

"Non ha avuto modo di esprimersi granchè. Faccio fatica a dare un giudizio definitivo perchè lo si è visto per spezzoni in cui comunque ha anche fatto vedere buone qualità. Se resta e si sente sacrificato nel suo percorso di crescita, se non è entusiasta può andare però va anche ricordato che poi all'Atalanta tutti esplodono e trovano una loro collocazione. Io rimarrei".

Da ex partenopeo, il Napoli come dovrà operare?

Il recupero di Osimhen sarà importante, vedo un buon Napoli molto equilibrato. Peccato per Milik, sarebbe stato molto utile vista l'assenza di Osimhen. Per il resto tutto sommato mi sembra completo, Zielinski tra gli altri mi piace molto, i centrali difensivi sono forti; è un gruppo attrezzato poi se c'è l'occasione giusta da coglierla verrà presa magari per il centravanti"