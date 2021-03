esclusiva Nocerino: "MLS esperienza pazzesca. Hanno margini di crescita incredibili"

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Antonio Nocerino parla di Major League Soccer con entusiasmo. Con gioia. Con la consapevolezza d'aver vissuto un mondo bellissimo, con la certezza di poter dare magari in futuro un ulteriore contributo a una Lega in crescita esponenziale ma con grandissimi margini. "Da calciatore è una bellissima esperienza. La MLS ha un grandissimo potenziale, ha margini di miglioramento importanti -racconta in esclusiva per Tuttomercatoweb.com l'ex nazionale azzurro, in carriera anche con Milan e Juventus e in America con Orlando City-. Sta crescendo, ha strutture, ha centri sportivi. E il calcio sta assumendo importanza: adesso è un po' meno l'ultimo sport in America. Sempre un po' meno, ma il potenziale è incredibile".

Lei ha giocato a Orlando e ha lavorato anche nel settore giovanile del club della Florida

"Raccontare i settori giovanili della MLS è difficile: ci sono alcune società che stanno facendo un grandissimo lavoro con le Academies, ma dovrebbero crescere a livello di allenatori di settore giovanile. Servirebbero tecnici con più competenza per insegnare ai giocatori le basi, i fondamentali".

Quale sarebbe la sua ricetta?

"L'idea che mi sono fatto è questa: allenerei e crescerei dei giocatori per farli arrivare in prima squadra e proverei poi a prendere una star, uno che fa la differenza. Però la rosa provo a costruirla nell'Academy. Ci sono tanti settori giovanili ben strutturati, lo dimostrano i ragazzi arrivati in Europa. Penso a Dallas, all'accordo fatto col Bayern: non a caso hanno il miglior settore giovanile dela MLS. Credo che adesso servano allenatori con competenza per aiutare i ragazzi a crescere: allora la MLS prenderà uno sprint importantissimo".

A Orlando com'è la situazione?

"Orlando sta crescendo, ha migliorato la prima squadra. Non scordiamoci che è una società nata da non molto tempo. Pareja sa come si lavora coi giovani, questo è importante, ma serve fare di più e partire proprio dalle competenze degli allenatori del settore giovanile".

A proposito di star: Pato è sbarcato da poco in Florida.

"Ci sentiamo sempre: sono contento, fa bene a lui, fa bene a Orlando. Spero che Ale possa fare benissimo e così facendo spero possa aiutare il club a raggiungere gli obiettivi ambiziosi che si è prefissato per il futuro".