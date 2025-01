Ufficiale Nuova avventura negli USA per Nocerino: è il nuovo tecnico del Las Vegas Lights FC

Antonio Nocerino riparte dal Las Vegas Lights FC. L'ex centrocampista della Juventus e del Milan ha firmato per il club che milita in USL Championship, secondo livello del campionato statunitense di calcio: sarà il nuovo allenatore della squadra. Una nuova avventura in America dopo quella con il Miami FC.

Gianleonardo Neglia, direttore sportivo della società, ha commentato così la scelta: "Antonio è una figura molto rispettata nel mondo del calcio con quasi due decenni di esperienza di gioco ai massimi livelli. Siamo entusiasti di dargli il benvenuto al Las Vegas Lights FC. Mentre creiamo un'organizzazione incentrata sui giocatori e sulla crescita, l'esperienza di Antonio sarà fondamentale per aiutare i nostri giocatori a svilupparsi. Dopo aver raggiunto la finale della Western Conference nel 2024, il nostro obiettivo è affermarci come un contendente costante nel campionato, e crediamo che Antonio sia la persona e l'allenatore giusto per guidare questa squadra al suo prossimo passo in campo".