esclusiva Pagliari: "Var e peso politico all'estero?No, siamo più scarsi, sconfitta va accettata"

Nel corso del TMW News è intervenuto Silvio Pagliari agente di lunga esperienza. Tanti i temi interessanti trattati con lui tra cui quello del valore delle nostre squadre nelle competizioni europee: "Lo dico da una vita, se le italiane fossero andate a giocare in Premier sarebbero arrivate quarte o quinte. Mi dicevano che ero critico ma il livello delle rose è profondamente diverso e più forte del nostro, così come in Bundesliga. Ci dobbiamo fare qualche domanda se questo nostro campionato è diventato per over 35. Ci siamo sentiti troppo bravi prima, gli altri poi hanno studiato e noi ci siamo fermati. Ora si parla anche di peso politico in Europa legato ai torti arbitrali subìti ma la verità è che siamo più scarsi e quindi andiamo alla ricerca degli alibi. Bisogna accettare anche la sconfitta e trasmettere questa cultura anche alle generazioni future".

Clicca sotto per guardare l'intervento di Silvio Pagliari