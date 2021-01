esclusiva Perrone: "Dea da scudetto, ma che errore rinunciare al Papu. Alla lunga può pesare"

Carlo Perrone commenta a Tuttomercatoweb.com gli exploit dell'Atalanta. Da ex bergamasco dice: "Non vedo squadre che giocano meglio e anche in panchina ha tanta qualità. E' chiaro che Gasp deve proteggere l'ambiente e dunque allontana la parola scudetto. Ci sono peraltro anche tanti altri impegni come la Champions e parlarne porterebbe delle pressioni ma ormai la Dea ha la forza per. puntare al titolo anche se la mia favorita è l'Inter. Vedendola giocare è un qualcosa di possibile, poi qualche passaggio a vuoto può starci".

Come quelli con Genoa e Udinese...

"Sì, sono stati persi 4 punti però anche le altre li perdono. nel calcio italiano non ci sono gare scontate. L'Atalanta ha comunque la sua identità, gioca a memoria e aggiungo andando controcorrente, non può fare a meno del Papu Gomez. E' un errore grossissimo rinunciare a lui. Sono, erano, due i giocatori top: il Papu e Ilicic. Sarebbe tornato utile anche per le varie competizioni, un giocatore così. Però parlo ovviamente da fuori e non so cosa è successo, deve essere accaduto qualcosa di grave".

Ormai però il Papu è già il passato...

"Ora, perchè la squadra ha fatto risultati, è passata come una cosa normale. E invece è una grandissima perdita. Non è vero che con o senza è la stessa cosa. Se Ilicic cala, non c'è quel giocatore che scardina le difese. Certo poi ci sono Muriel, Zapata e tanti giocatori forti però alla lunga questa assenza può pesare"