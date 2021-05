ESCLUSIVA TMW - Protti: "Inzaghi continuerà il lavoro di Conte. Come ho visto Allegri? Statico..."

esclusiva Protti: "Inzaghi continuerà il lavoro di Conte. Come ho visto Allegri? Statico..."

vedi letture

L'ex attaccante Igor Protti, intervistato da TMW a Livorno a margine della partita in memoria di Armando Picchi (nella quale ha giocato anche il nuovo allenatore bianconero Massimiliano Allegri), ha parlato così dell'evento odierno e del valzer delle panchine della nostra Serie A: "I ritmi di gioco oggi sono stati ridicoli e inguardabili. Ormai non faccio praticamente più niente, a causa delle mie caviglie disastrate... È piacevole però essere qui con tanti amici per ricordare un personaggio sportivo che ha fatto la storia di questa città, d'Italia e del calcio mondiale. Sono onorato di calcare proprio il campo in cui lui giocava d'estate insieme ai suoi amici".

Come ha visto Allegri?

"L'ho visto sereno, Max ha un carattere bellissimo ed è sempre molto equilibrato. Quando si arrabbia, quelle poche volte, ha dei motivi validi per farlo. Anche per noi è stato bello ritrovarlo subito dopo aver firmato un contratto così importante. In campo l'ho visto bene, come sempre... Molto statico, però piedi straordinari (ride, ndr)".

Cosa pensa del suo ritorno alla Juve?

"Se lui ha scelto così, vuol dire che è felice così e io da amico sono felice per lui".

Da ex Lazio, vedrebbe bene Mihajlovic al posto di Inzaghi?

"Sinisa ha una storia importante con la Lazio. Ha fatto il suo percorso professionale scalando i gradini e facendo sempre molto bene. Sarebbe sicuramente una soluzione interessante e anche romantica, visto il suo passato con la maglia biancoceleste".

Simone Inzaghi invece è l'uomo giusto per l'Inter?

"È chiaro che l'Inter ha perso un allenatore straordinario, capace di vincere ovunque, ma Inzaghi ha dimostrato in questi anni di essere all'altezza delle situazioni e nelle condizioni, in questo caso, di continuare il grandissimo lavoro fatto da Conte. Simone è un ottimo allenatore".

Spalletti al Napoli infine la convince?

"Anche lui è molto motivato... Se dovesse andare a Napoli, sarebbe una soluzione importante per cercare di ottenere quei risultati che una città come Napoli merita".

Guarda l'intervista completa di TMW a Igor Protti nel video in calce!