esclusiva Pulga: "Cagliari trampolino di rilancio per Rugani. Ora si scelga un'idea di gioco"

vedi letture

Ivo Pulga grande ex del Cagliari dice la sua sui rossoblù a partire dall'innesto di Daniele Rugani: "Dietro - spiega a Tuttomercatoweb.com- la squadra aveva bisogno di uno come lui. Stiamo parlando di un giocatore ancora di prospettiva, è stato tanti anni alla Juve ma non è mai riuscito ad esplodere. Per lui è una grossa occasione. La rosa uscita dal mercato è cresciuta notevolmente e ora serve recuperare gli infortunati e ripartire, anche se le prossime due partite con Lazio e Atalanta sono molto difficili. C'è comunque il girone di ritorno e la salvezza può essere centrata. La squadra e l'organico non sono da lotta per non retrocedere però non sono stati portati a casa i punti".

Tornando a Rugani, Cagliari può essere l'ambiente ideale?

"Sì, per crescere ancora, peraltro in una squadra importante che rappresenta un'isola, è una piazza stimolante e credo che per Rugani possa essere un trampolino di rilancio, deve rilanciarsi..."

Sul resto della campagna acquisti che pensa?

"Duncan è un ottimo giocatore, Nainggolan si conosceva già, ora ripeto occorre recuperare gli infortunati e quando il centrocampo sarà al completo credo sia uno dei più forti in serie A. Certo, però quando sei lì in classifica è dura risalire. Ma il Cagliari ha tutto per farlo"

Che cosa ha pesato finora?

"Forse gli infortuni e il fatto di aver perso tanti punti nei minuti finali, di recupero. C'è stata am io parere anche un po' di confusione a livello tecnico tattico: si è partiti con un'idea tattica poi si è cambiato e quindi si è tornati al 4-2-3-1 . In questi momenti emerge anche un po' di tensione, Ma non esere riusciti subito ad imprimere un'idea di gioco e non essere riusciti a portarla avanti può aver inciso. Ora va sposato un certo tipo di gioco e avanti con quello, gli esperimenti sono finiti"