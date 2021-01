esclusiva Vinazzani: "Napoli-Benitez? No alle minestre riscaldate. Sarri darebbe entusiasmo"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Claudio Vinazzani con cui abbiamo analizzato la situazione del Napoli. Da ex partenopeo ha detto: "Ha affrontato due squadre importanti come Juve e Verona, che è una vera realtà di questo campionato. Il Napoli ha problemi non dico di mancanza di identità ma è una piazza che pretende di più e anche le esternazioni di Gattuso si prestano ad interpretazioni che lasciano delle problematiche. Credo che qualche giocatore sia sotto le aspettative, come Koulibaly; in mezzo al campo qualcosa di diverso andava fatto, ci sono giocatori che ad ora non fanno fare il salto di qualità. Ma credo che il Napoli se la lotterà fino in fondo per entrare tra le prime quattro. Manca Osimhen, ovvero una punta di peso che garantisca gol preziosi".

Che pensa di Benitez? E' stato indicato come ipotesi per un eventuale dopo Gattuso...

"Non sono per le minestre riscaldate. Benitez ha portato al Napoli giocatori importanti e esperienza europea ma ha avuto un modo di fare troppo distaccato. Gattuso credo che arriverà fino in fondo e farà bene. Se poi ci dovrà essere un cambio credo che Sarri potrebbe mettere tutti d'accordo nonostante sia stato alla Juve. Ha fatto vedere un bel calcio e riporterebbe entusiasmo. Juric? E' un ottimo tecnico anche se allenare una squadra di provincia è diverso che allenare a Napoli o Roma dove ci sono pressioni diverse e giocatori di nome. Cambia la tipologia del rapporto tra calciatori e allenatore e devi essere bravo a trovare una mediazione".