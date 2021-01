Esordio per Llorente con la maglia dell'Udinese: dentro al 60' al posto di Deulofeu

Subito in campo, alla prima convocazione, Fernando Llorente con la maglia dell'Udinese. Al 60' della sfida che vede i friulani momentaneamente in vantaggio contro lo Spezia per 1-0 al Picco, Luca Gotti ha sostituito Deulofeu schierando proprio il basco arrivato in settimana dal Napoli, che avrà adesso mezz'ora più recupero per provare a segnare il suo primo gol in bianconero.

