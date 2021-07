Esposito al Basilea: le cifre del diritto di riscatto e del controriscatto a favore dell'Inter

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola riporta i dettagli economici del trasferimento dell'attaccante Sebastiano Esposito dall'Inter al Basilea. L'attaccante classe 2002, che s'è trasferito in Svizzera a titolo temporaneo, potrà essere riscattato per 8 milioni di euro e controriscattato dall'Inter per 9.5 milioni di euro.