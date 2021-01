Esultanza e polemiche, parla Glik: "Non ho mancato di rispetto al Torino"

Aveva messo a segno il classico gol dell'ex, ma un involontario tocco di mano ha portato Giacomelli ad annullare tutto dopo aver consultato il Var. Nel frattempo Kamil Glik si era lasciato andare ai festeggiamenti prima di constatare l'irregolarità del gol. Una esultanza che i tifosi granata non hanno affatto digerito, considerati gli anni trascorsi dal calciatore polacco con il Torino che sono stati caratterizzati da un grande amore tra le parti. Il centrale difensivo giallorosso ha voluto spegnere ogni tipo di polemica attraverso un post pubblicato sui social:

"Cari tifosi, visto la polemica che si è creata in giro dopo la mia esultanza dopo il mio gol e la mancanza di rispetto. Penso proprio il contrario perché se rispetti l'avversario devi trattarlo in modo serio!!! Invece la mancanza di rispetto verso di voi e verso il Toro sarebbe trattandovi al 50%. Ho sempre avuto rispetto verso di voi, ho sempre lottato per voi, niente e nessuno cancella tutti questi ricordi che ho dentro di me".