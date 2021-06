Euro U21, Spagna fuori in semifinale ma Diaz brilla. AS: "Quando ha il pallone le cose accadono"

Delusione per la Spagna Under 21, sconfitta dal Portogallo nella semifinale dell'Europeo Under 21 per un autogol di Jorge Cuenca, tra i migliori centrali dell'Europeo. Nonostante l'eliminazione, però, a spiccare è stato Brahim Diaz, attaccante del Milan in prestito dal Real Madrid e al centro di voci di mercato, con i rossoneri che vorrebbero trattenerlo per un'altra stagione. Il talento di Malaga, scrive AS, "Sfiora più volte il gol e ogni volta che ha il pallone vicino all'area riesce a creare qualche occasione".