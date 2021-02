Europa League, brutta sconfitta del Napoli. Herrera-Kenedy, il Granada vince 2-0

E' finita 2-0 Granada-Napoli, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Grazie alle reti realizzate da Herrera e Kenedy nel primo tempo, la squadra andalusa ha fatto un enorme passo in avanti in direzione degli ottavi di finale. Ai ragazzi di Gattuso tra una settimana servirà un'impresa per ribaltare questo risultato, un passivo forse troppo passivo per quanto visto in campo. Soprattutto nell'ultima mezz'ora.

Senza nove indisponibili scelte obbligate o quasi per Gattuso che in panchina - oltre a Zielinski e Bakayoko - aveva con sé solo giocatore della squadra Primavera. In campo quindi tutti gli altri, anche quelli come Osimhen molto lontani dal 100% della condizione. Una precarietà di scelte e condizione che ha pesantemente condizionato la prestazione del Napoli, messo sotto torchio dai padroni di casa fin dall'inizio della partita. Proprio la prima parte di gara è stata quella che ha deciso la partita. E potrebbe determinare la qualificazione.

Trascinata da Kenedy, la squadra di Diego Martinez tra il 19esimo e il 21esimo ha trovato i due gol che hanno subito portato la gara sul 2-0. Sulla prima rete il brasiliano di proprietà del Chelsea s'è mosso coi tempi giusti sulla fascia destra e dalla trequarti ha fornito coi tempi giusti un assist a Herrera: bravo quest'ultimo a muoversi alle spalle di Di Lorenzo e a battere un incolpevole Meret. Il secondo gol, arrivato poco dopo, è invece nato da una delittuosa palla persa da Politano sulla trequarti avversaria: il Granada è ripartito rapidissimo e con tre passaggi ha mandato al tiro Kenedy, che ha trovato il gol con un diagonale potente e preciso.

Dopo i due gol il Granada ha continuato a controllare la partita. Elmas e Mario Rui hanno provato a spaventare Rui Silva ma non hanno trovato lo specchio della porta. Partenopei poco pericolosi, con Insigne fuori dal gioco e Osimhen poco incisivo.

Nella ripresa, per quanto possibile, Gattuso ha provato a cambiare qualcosa. Ha subito inserito Zielinski al posto di uno spento Politano e il centrocampista polacco è entrato bene in partita: al 59esimo, suo il tiro da buona posizione che ha sfiorato la traversa.

La squadra partenopea ci ha riprovato poco dopo, al 71esimo con un colpo di testa di Rrahmani. E di nuovo all'87esimo, con un tiro preciso ma debole di Osimhen. Però, nonostante il calo fisico dei padroni di casa, la squadra di Gattuso non è mai riuscita a prendere il controllo della partita e a tempo scaduto sono stati i padroni di casa ad andare molto vicini al gol. E' finita 2-0: per il Napoli, adesso, qualificarsi agli ottavi di finale sarà difficilissimo.

