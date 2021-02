Europa League, si chiudono i sedicesimi: i risultati dell'andata e le gare di oggi

vedi letture

Lo scorso 14 dicembre sono stati sorteggiati i sedicesimi di finale di Europa League: Maniche, ex centrocampista portoghese, e Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, hanno dunque composto le sfide ad eliminazione diretto delle 32 squadre ancora in corsa per il titolo messo a disposizione dal Siviglia. Per il Milan un pari per 2-2 in casa della Stella Rossa e qualificazione che si deciderà a San Siro mentre la Roma vince e convince in Portogallo, così il ritorno all'Olimpico sembra essere una formalità. Il Napoli crolla in casa del Granada: pessima figura della formazione azzurra, che al San Paolo dovrà fare un miracolo. Queste le partite in programma e il calendario che comprende sfide di andata e ritorno:

LE PARTITE DI ANDATA

18 febbraio

Braga-Roma 0-2

(5' Dzeko, 87' Borja Mayoral)

Braga-Krasnodar 2-3

(15' e 54' Petkovic, 28' Berg, 69' Claesson, 75' Atiemwen)

Olympiakos-PSV 4-2

(9' Bouchalakis, 14' e 40' Zahavi, 37' M'Vila, 47' El Arabi, 83' Masouras)

Real Sociedad-Manchester United 0-4

(27' e 57' Bruno Fernandes, 65' Rashford, 90' James)

Slavia Praga-Leicester 0-0

Stella Rossa-Milan 2-2

(42' aut. Pankov, 52' rig. Kanga, 61' rig. Theo Hernandez, 93' Pankov)

Wolfsberger-Tottenham 1-4

(13' Son, 28' Bale, 34' Lucas, 55' rig. Liendl, 88' Carlos Vinicius)

Young Boys-Bayer Leverkusen 4-3

(3' Fassnacht, 19' e 89' Siebatcheu, 44' Meschack, 49' e 52' Schick, 68' Diaby)

Royal Antwerp-Rangers 3-4

(38' Aribo, 45' Avenatti, 45'+7' rig. Refaelov, 59' rig. e 90' rig. Barisic, 66' Hongla, 83' Kent)

Benfica-Arsenal 1-1

(55' rig. Pizzi, 57' Saka)

Granada-Napoli 2-0

(19' Herrera, 21' Kenedy)

Lille-Ajax 1-2

(72' Weah, 84' rig. Tadic, 89' Brobbey)

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar 0-2

(31' Alan Patrick, 93' Stepanenko)

Molde-Hoffenheim 3-3

(8' e 28' Dabbur, 41' Ellingsen, 49' Baumgartner, 70' Ulland-Andersen, 74' Fofana)

RB Salisburgo-Villarreal 0-2

(41' Paco Alcacer, 71' Nino)

LE PARTITE DI RITORNO

24 febbraio

Tottenham-Wolfsberger 4-0

(11' Alli, 50' e 83' Vinicius, 73' Bale)

25 febbraio ore 18.55

Arsenal-Benfica

Glasgow Rangers-Anversa

Villarreal-Red Bull Salisburgo

Hoffenheim-Molde

Napoli-Granada

Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel Aviv

Ajax-Lille