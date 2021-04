Evra: "La Superlega? Perché non c'è lo stesso sforzo per combattere il razzismo nel calcio?"

Attraverso i propri social, l’ex terzino Patrice Evra dice la sua sulla Superlega: "La Super Cacca League non mi piace e mi ha deluso, ma mi ha deluso di più tutta l'energia e lo sforzo per fermarla. È stato incredibile, sembra che ci fosse da evitare la fine del mondo. Perché non mettiamo la stessa energia per problemi più seri? Perché non c'è lo stesso sforzo per combattere il razzismo nel calcio? O ancora più importanti come l'ecologia, visto che stiamo distruggendo questa nostra terra. Mi ha fatto riflettere: se stiamo uniti possiamo combattere cose più serie che la Super League”, ha detto il francese in un video su Instagram.