Fallo di Hoedt su Lautaro, la sblocca con Lukaku dal dischetto: Inter-Lazio 1-0 al 22'

L'Inter passa in vantaggio a San Siro poco dopo il 20esimo minuto. Fallo in area di Hoedt su Lautaro e calcio di rigore concesso dal direttore di gara Fabbri con tanto di giallo per il difensore olandese. Dal dischetto non sbaglia Romelu Lukaku, che realizza il gol dell'1-0 contro la Lazio.

