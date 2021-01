Fatta per Meitè, ora tutto sul difensore. E resta viva la pista Mandzukic: il punto sul Milan

Definito l'arrivo Soualiho Meitè dal Torino in prestito con diritto di riscatto per 9 milioni di euro, che il Milan vorrebbe ufficializzare quanto prima per averlo presto a disposizione, adesso l'attenzione dei rossoneri è sul difensore. Contatti in corso per sbloccare l'affare Mohamed Simakan dello Strasburgo, primo nome per il mercato ma il ko per due settimane ha rallentato la trattativa e in Germania si racconta che abbia detto sì al RB Lipsia. Che è pure, come alternativa, su Ozan Kabak dello Schalke 04, altro obiettivo caldo del Milan insieme a Fikayo Tomori che Chelsea. Ore decisive, comunque, la dirigenza, vuol provare a stringere a breve. Intanto in valutazione il nome di Mario Mandzukic per l'attacco: svincolato, il croato piace per esperienza e qualità che potrebbe dare nella rincorsa al sogno in questa stagione. L'alternativa, al momento, è Leonardo Pavoletti del Cagliari.