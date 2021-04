Federsupporter chiede penalizzazione ed esclusione dalla A di Milan, Inter e Juve. La nota

Con un comunicato stampa ufficiale, la Federsupporter - l'Associazione di tutela dei diritti dei tifosi - prende posizione in merito alla Superlega e chiede l'esclusione di Milan, Inter e Juve dalla serie A e la penalizzazione dei tre club. Di seguito la nota:

Il recente proclama dei 12 club costituenti la Superlega ha inferto un colpo mortale, non solo e non tanto all'impianto europeo del calcio (UEFA, FIFA, Lega Calcio Serie A), ma ad un ultimo baluardo dell'idea di una Europa unita intorno ad un “centro di gravità permanente”: il calcio.

L'iniziativa della Superlega, infatti, è riuscita in una impresa quasi impossibile: incidere su una realtà popolare condivisa, distruggendo storia, tradizioni, passioni sacrificate sull’altare di necessità finanziarie per un business globale solo economico.

I comportamenti ambigui di personaggi quali i presidenti delle tre società italiane cofondatrici della Superlega, sono stati, peraltro, anticipati dalla loro opposizione all'ingresso dei Fondi nel calcio italiano.

Opposizione che, ora, trova la sua chiarificazione nel confliggente interesse economico con gli interventi finanziari della Superlega, ma, non solo, è anche la chiave di interpretazione di un disegno, più ampio e destabilizzante, del nostro sistema calcio.

Disegno recentemente formalizzato nella lettera di sette presidenti di club diretta a sfiduciare il presidente della Lega Calcio Serie A, lettera che vede tra i firmatari Agnelli e Marotta.

Ma il crimine maggiore di questa guerra di secessione è stato ed è quello commesso contro i tifosi, ai quali viene sottratto un sogno: l'illusione di costituire, insieme al loro club, una identità nella quale riconoscersi, indipendentemente dai risultati sportivi, come correttamente evidenziato nell’articolo di Mario Sconcerti su “il Corriere della Sera” del 18 Aprile 2021: “un'idea rozza che va contro il gradimento dei tifosi ... Il calcio è sentimento, colpito alle spalle diventa rancore ... Il disegno è rozzo: gestire in pochi la ricchezza di molti... Una grande idea tentata molte volte in passato da regimi autarchici, perché prepotente, quindi forte, avida”.

Più evidente è la vittoria della sperequazione finanziaria quale fattore di distruzione del merito sportivo, da sempre posto al centro della partecipazione a qualunque manifestazione sportiva.

In questa situazione, considerato come i tre club firmatari si siano messi fuorilegge nel nostro campionato ed in quello europeo, come più dettagliatamente esplicitato nell’allegata nota dell'Avvocato Rossetti, Federsupporter a nome non solo dei propri associati, ma nell'interesse di tutti i tifosi, chiede formalmente l'applicazione dell'articolo 4, primo comma, delle NOIF per la violazione dei principi in esso contenuti.

Violazione che deve portare:

a. alla penalizzazione di tre punti per ogni residua gara da disputarsi nel campionato in corso da parte dei club interessati;

b. all'assegnazione del titolo di vincitore della Coppa Italia all'Atalanta;

c. all'allontanamento dagli Organi Federali dei presidenti dei richiamati tre club:

d. in sintonia con l'UEFA, all'applicazione del divieto ai calciatori militanti nei tre club di essere presenti nella nostra nazionale.

Alfredo Parisi - Presidente Federsupporter