FIGC, Gravina: "Vediamo la luce in fondo al tunnel: ho il sogno di un'Italia che riparte"

Palpabile soddisfazione in casa FIGC per il graduale ritorno allo stadio dei tifosi. A parlarne ai microfoni della Rai è Gabriele Gravina, presidente federale: "È una cosa importante, si aggiunge un elemento determinante come i tifosi - le parole del numero uno -. Abbiamo vissuto 18 mesi durissimi ma ora vediamo la luce in fondo al tunnel. Partiremo l’11 giugno, rispettando le regole. Ho un grande sogno, quello dell’Italia che si risveglia e che riparte".