Figlio di calciatori, fratello di una star e il nome di un fumetto: Thorgan Hazard spaventa l'Italia

Che il calcio fosse nel destino di Thorgan Hazard non era difficile da pronosticare. A Braine-le-Comte, cinquanta chilometri dalla frontiera, Carine e Thierry Hazard hanno già appeso le scarpette al chiodo ma sono entrambi stati calciatori. Carine in un club femminile di Division 1 dai 20 ai 26 anni. Thierry un mediano difensivo che ha giocato in L2 a La Louviere. La carriera di Thorgan è andata in parallelo con queklla di Eden: due anni più giovane, il Chelsea lo ha preso dal Lens e lo ha portato a Londra in Under 19, quando il maggiore era già arrivato dal Lille per ben quaranta un mese prima.

La carriera dei due ha subito percorsi diversi e pure Thorgan è sempre stato, finora, il fratello di. Una famiglia di sportivi ma pure d'appassionati di fumetti, tanto che Thorgan si chiama così poiché i genitori hanno preso ispirazione dalla striscia di fumetti Thorgal, tanto celebre in Belgio. Or aè il 10 del Dortmund, dopo che è stato un riferimento importante del Borussia Monchengladbach. Talento precoce ma non come Eden, al Chelsea non ha mai esordito mentre in Bundesliga sta lasciando forti impronte. E ora anche col Belgio, col gol pesantissimo alla Croazia a segnare un solco nel bivio della sua carriera. Per non essere più soltanto il fratello di.