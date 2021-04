Fiorentina aggrappata ai gol di Vlahovic: corsa contro le concorrenti per blindarlo

Dusan Vlahovic sembra aver messo il turbo, la Fiorentina ringrazia. Anche a Genova, nell'1-1 che ha segnato il ritorno in panchina di Iachini con l'aggiuntiva difficoltà di quasi un tempo con l'uomo in meno, il serbo ha lasciato il segno siglando il gol del pareggio grazie ad un bel diagonale mancino. Sono ora 13 i gol segnati in questa Serie A, quella della sua consacrazione sul palcoscenico italiano, all'età di 21 anni. Dopo averlo atteso per almeno due stagioni, in casa viola oggi la speranza è di ricevere in cambio una certa riconoscenza da parte dell'attaccante serbo, che tempo fa sembrava comunque esser stato chiaro nel ribadire che la contrattazione sul suo rinnovo (è in scadenza nel 2023) si terrà a fine stagione, più probabile pensare almeno a salvezza compiuta. Secondo le ultime indiscrezioni la sua richiesta sembrerebbe stabile su un nuovo contratto da 2,5 milioni di euro annui, ma la difficoltà aggiuntiva per la Fiorentina arriva dalla nutrita concorrenza che vorrebbe assicurarsi Vlahovic. Solo guardando in Italia, in prima fila sembrano esserci Milan e Roma, mentre fuori dai confini dello Stivale la pretendente più accreditata pare il Borussia Dortmund, che forse va già pensando in un'ottica di sostituire Haaland a fine stagione. Sia quel che sia, Commisso e i suoi dirigenti faranno di tutto per provare a strappare un rinnovo che sarebbe un bel segnale per il futuro, oltre che per un presente in cui la squadra è attualmente legata a doppio filo ai suoi gol.