Fiorentina, altro ko: Prandelli non rischia ma contro il Parma sarà decisiva

Cesare Prandelli al momento non è in bilico nonostante una classifica, quella della Fiorentina, che è tornata a farsi pesante dopo due sconfitte consecutive e le due vittorie del Cagliari di Semplici. Ovviamente però, la sfida contro il Parma di domenica prossima diventa decisiva e potrebbe esserlo non solo ai fini della classifica ma anche in chiave panchina visto che a scherzare col fuoco, anche i viola rischiano davvero di bruciarsi. A riportarlo è Tuttosport.