TMW Fiorentina, attacco influenzale per Jimenez: lo spagnolo neanche in panchina col Watford

Alex Jimenez non prenderà parte all'amichevole che questa sera vedrà la Fiorentina impegnata sul campo del Watford. L'esterno spagnolo, infatti, non compare nella lista dei convocati per la sfida in programma a Vicarage Road con calcio d'inizio alle 20:30.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'assenza del giocatore è dovuta a un leggero stato influenzale che ha indotto lo staff tecnico e medico viola a non rischiarlo in via precauzionale. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore per valutare i tempi di recupero e capire se potrà tornare regolarmente a disposizione per i prossimi impegni della squadra, con la Fiorentina che sabato 1 agosto scenderà in campo in Austria per una prestigiosa amichevole estiva contro il Real Madrid.