Fiorentina, Beltran 'blocca' il mercato: per un colpo in avanti, serve l'addio dell'ex River

Fiorentina attiva tra acquisti e cessioni, cercando sia di assicurarsi rinforzi utili al tecnico Stefano Pioli che di piazzare giocatori fuori dal progetto tecnico. Due componenti del mercato che sono strettamente legate perché, senza determinate cessioni, non è poi facile arrivare agli acquisti voluti da allenatore e dirigenza . In questo senso, è emblematica la situazione legata a Lucas Beltran.

L’ex River Plate è destinato a lasciare Firenze e, anzi, per la Fiorentina questo sarebbe già dovuto avvenire due settimane fa in pieno ritiro inglese della squadra viola, nel momento in cui era stato trovato l’accordo con il Flamengo: una quindicina di milioni nelle casse del club di Commisso bonus compresi e Beltran in Brasile. L’operazione permetteva di non realizzare una minusvalenza sull’acquisto del sudamericano, oltre a garantire fondi per l’acquisto del centravanti-bis. Alla fine, invece, non è stata raggiunta l'intesa con i brasiliani né hanno avuto esito positivo i successivi tentativi di Zenit San Pietroburgo, Cska Mosca e Spartak.

A dire di no è proprio lo stesso Beltran, che non ha mai nascosto di trovarsi bene a Firenze e che è disposto a rinunciare anche ad un ingaggio più alto pur di non cambiare maglia. Al di là della sua volontà, l'argentino non è nei piani di Pioli come si evince dalle scelte del mister nelle ultime amichevoli e il club vuole puntare su un profilo più funzionale in avanti. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, sono 4 i nomi in ballo: da una parte profili giovani da mettere in alternativa a Kean come Shpendi del Cesena e Siwe del Guingamp, dall’altra nomi più di spessore come Ioannidis e Piccoli. Prima, però, serve la cessione di Beltran.