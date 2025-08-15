Ufficiale Un'australiana per il Sassuolo: ha firmato l'attaccante Galabadaarachchi

A distanza di cinque anni dalla breve esperienza con la maglia del Napoli, appena quattro presenze senza reti, Jacynta Galabadaarachchi torna a giocare in Serie A e lo farà con la maglia del Sassuolo che l’ha tesserata prelevandola dallo Sporting CP di Lisbona. La nazionale australiana, che ha origini italo-argentine da parte di madre e cingalesi da parte di padre, nonostante sia una classe 2001 vanta già importanti esperienze in patria – con Melbourne City e Perth Glory – in Inghilterra, dove ha vestito la maglia del West Ham, e Scozia, dove ha messo a segno 20 gol in 63 gare col Celtic. Questa la nota dei neroverdi:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica l’ingaggio, a titolo definitivo, di Jacynta Galabadaarachchi.

Attaccante classe 2001, Galabadaarachchi approda al Sassuolo portando con sé un ricco bagaglio di esperienze internazionali. Dopo aver militato nella massima serie australiana ha vestito le maglie del West Ham United in Inghilterra e del Celtic in Scozia. Arriva a rinforzare l’attacco neroverde dopo l’ultima esperienza in Portogallo con lo Sporting CP.

Già convocata nella Nazionale maggiore australiana, ha esordito con le Matildas nel luglio 2025 in amichevole contro il Panama".