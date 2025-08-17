Roma, Gasperini accontentato: Bailey arriva domani, tutte le cifre dell'operazione

Un po' di Premier League per condire la Roma. È questa la ricetta di Gian Piero Gasperini, che ha spinto per avere un rinforzo nelle latitudini offensive e l'ha avuto: si tratta di Leon Bailey dell'Aston Villa, ala destra giamaicana e classe '97. Un nuovo attaccante per conferire nuovo peso specifico alla rosa giallorossa. L'arrivo del giocatore è previsto per la giornata di domani, scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi

Le cifre dell'affare

Tutta farina del sacco del direttore sportivo Frederic Massara, che ha approfittato dell'ultimo periodo da storie tese tra Bailey e l'Aston Villa per inserirsi e chiudere l'operazione: tra Roma e Aston Villa, infatti, è stato accordato un trasferimento sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni e diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

I numeri di Bailey

Il giamaicano, che è in tribuna nel match odierno contro il Newcastle, vanta in carriera 156 presenze e 39 gol con il Bayer Leverkusen, 144 gettoni e 22 reti con l'Aston Villa e 77 incontri e 15 centri con il Genk. Inoltre è sceso in campo 39 volte con la sua Nazionale, segnando 7 gol. A queste c'è da aggiungere la gara con gol disputata con l'Under 23. Il suo contratto con gli inglesi è valido fino al 30 giugno 2027.