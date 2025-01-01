Inter, altro buco nell'acqua: la Roma ha deciso di trattenere Koné in giallorosso

La Roma ha deciso di trattenere Kouadio Emmanuel Boris Koné in giallorosso: non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l'Inter, che aveva pensato ad una offerta 40 milioni di euro più bonus per convincere Massara. Nulla da fare, secondo Sky Sport, neanche il centrocampista francese sarà il colpo finale dell'estate nerazzurra.

Il francese, che ha un contratto fino al 2029 con i capitolini, vanta 45 presenze e 2 gol con la Roma, 86 gettoni e 6 reti con il Borussia Moenchengladbach, 59 apparizioni e 6 centri con il Tolosa e 19 incontri e un gol con il Tolosa B. In Nazionale è sceso in campo 8 volte, più tutte le varie giovanili, a partite dall'Under 18 fino all'Under 23 e all'Olimpica, con cui ha vinto un argento a Parigi nel 2024.

Fabrizio Romano fa sapere ulteriori dettagli: la famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, vuole trattenere Manu Koné e ha respinto l'approccio ufficiale fatto dall'Inter giovedì. Lo stesso Gasperini ha comunicato al club di considerare Koné un giocatore chiave per il suo progetto tecnico: discorso chiuso dunque, l'Inter dovrà cercare altrove il proprio rinforzo.