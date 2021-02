Fiorentina, Biraghi: "Commisso scontento. La classifica non è bella ma non deve farci paura"

Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, ha rilasciato una breve intervista al TGR Rai Toscana: "È un momento che a inizio anno nessuno si aspettava. È dura gestire questa situazione, ma siamo professionisti e dobbiamo saperne uscire fuori".

Cosa vi aspettate dalla gara contro Sampdoria?

"È una squadra che lavora insieme da un anno e mezzo. Hanno idee chiare e qualità. Anche noi ce l’abbiamo e dobbiamo arrivare a Genova organizzati, sapere quello che dobbiamo fare e cercare di portare a casa il risultato positivo".

Come ha visto Commisso nell'ultimo periodo in cui era presente in Italia?

"Per quello che sta investendo è normale che non sia contento, ci ha chiesto di dare il massimo come stiamo facendo. Queste tre partite che ci aspettano sono molto importanti per sistemarci in classifica".

La classifica fa paura?

"Non è bella, ma non deve esserci la paura, altrimenti subentrano fattori che non ti permettono di giocare in maniera pulita".