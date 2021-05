Fiorentina, Commisso: "Accostati 15 allenatori... e siamo stati i primi in A ad annunciarlo!"

In un podcast registrato dai canali ufficiali della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso ha parlato ancora una volta in termini poco amichevoli della stampa locale, commentando l'arrivo di Gattuso come nuovo allenatore: "Ci hanno accostato 15 allenatori... adesso si comincia coi giocatori. Siamo stati la squadra del campionato italiano ad annunciare il nuovo allenatore, al di fuori della Roma che ha preso Mourinho ma lui era svincolato. Lasciamoli lavorare, le decisioni verranno prese dalla società e dall'allenatore. Voglio ancora una volta ringraziare Iachini. I giornalisti hanno detto che avrei voluto rinnovare il suo contratto, ma come al solito una battuta è stata trasformata in una verità dai giornali fiorentini. Volevamo un nuovo allenatore per un cambio di rotta, ma voglio ancora una volta Iachini ringraziarlo e spero che qualcuno lo prenda: io lo raccomando, gli sarò sempre vicino per quello che ha fatto per la città di Firenze e per la Fiorentina".