Fiorentina, Commisso e il nuovo allenatore: "Prima salviamoci, poi si vedrà"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a RTV38, televisione locale toscana, in merito al momento dei viola: "Speriamo di non soffrire, vediamo. Nelle ultime uscite abbiamo fatto bene, i ragazzi ce l'hanno messa tutta e contro la Juve mi sono piaciuti molto. Dopo il gol non ci siamo solo difesi, cosa che era successo in altre partite. Ho fiducia in loro, non li ho mai criticati. Sono il loro padre e gli sto vicino. Nuovo allenatore? Prima salviamoci, poi si vedrà".