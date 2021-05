Fiorentina, Commisso tornerà negli USA solo con la certezza della salvezza

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione la Fiorentina sta impostando programmi teorici, perché prima di affondare i colpi bisognerà essere sicuri di restare in serie A. E anche Commisso non tornerà in Usa fino a quando la salvezza della Fiorentina sarà certa. Una scelta logica, in un momento così delicato, per chi ha trasformato la presenza sul campo in un format di passione personale da condividere all’esterno: andarsene ora, non rientrerebbe nello stile.