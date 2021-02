Fiorentina, con quello alla Samp sono 8 gol per Vlahovic: è in una cerchia con Haaland e Kean

Con il gol (seppur inutile ai fini del risultato) messo a segno oggi contro la Sampdoria, il giovane attaccante Dusan Vlahovic entra a far parte di una cerchia piuttosto ristretta, visto che è arrivato a quota 8 reti in stagione. Un risultato niente male, se si pensa che si parla di un giocatore nato nel ventunesimo secolo: come lui, in Europa, a livello realizzativo ci sono solamente Haaland e Kean, che avevano già raggiunto precedentemente gli otto centri.

8 - Dusan #Vlahovic is one among the three players born after 1/1/2000 with 8+ goals scored in the top-5 European Leagues 2020/21, alongside Moise Kean and Erling Haaland. Talented.#SampFiorentina pic.twitter.com/XFC9NO0GL5

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 14, 2021