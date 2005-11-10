Fiorentina, nuovi contatti col Genoa per Norton-Cuffy. E Koleosho resta nome caldo
La Fiorentina, dopo il rientro dagli Stati Uniti di Paratici e Ferrari, prova ad accelerare sul calciomercato estivo, sessione che dovrà consegnare a Fabio Grosso diversi rinforzi soprattutto sulle corsie laterali e sugli esterni d'attacco. Il tutto mentre nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro al Viola Park con l'entourage di Moise Kean per fare il punto sul futuro.
In questo scenario, spiega Sky Sport, sono da segnalare nuovi contatti col Genoa per Brooke Norton-Cuffy, esterno destro inglese che piace particolarmente ai viola per l'eventuale sostituzione di Dodo (e di Fortini). Accordi ancora lontano ma parti in costante contatto, con l'idea di valutare nelle prossime settimane se si creeranno le giuste condizioni per arrivare alla fumata bianca.
Sullo sfondo anche il profilo di Luka Koleosho. Il giocatore non sarà riscattato dal Paris Fc e tornerà così al Burnley, che però è aperto alla cessione di fronte al pagamento di 9-10 milioni di euro per il cartellino. Valutazioni in corso, con la Fiorentina che potrebbe decidere di affondare il colpo e col giocatore che da parte sua spinge per tornare a giocare in Serie A anche per provare a restare all'interno del giro azzurro dopo le recenti convocazioni di Silvio Baldini.