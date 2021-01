Fiorentina-Crotone 2-0 al 45'. Bonaventura e Vlahovic portano avanti i viola all'intervallo

Fiorentina-Crotone 2-0

Marcatori: 20’ Bonaventura, 32’ Vlahovic

Vincere per la Fiorentina significherebbe cancellare il terribile 6-0 di Napoli. Per il Crotone, invece, altri tre punti rappresenterebbero la svolta dopo la vittoria sul Benevento nell’ultimo turno di campionato. Su queste basi al Franchi lo scontro salvezza fra due formazioni con obiettivi iniziali ben diversi si sono date battaglia. Sul piano tattico schieramenti a specchio: 3-5-2 per entrambe. Ribery-Vlahovic coppia collaudata del fronte offensivo gigliato contro Messias-Simy, leader dell’attacco pitagorico.

Uno-due viola. Crotone in bambola - La partita inizia subito su buoni ritmi, a riprova della voglia di entrambe le formazioni di togliersi dalle sabbie mobili della classifica. La prima occasione del match arriva al 9’ con una punizione conquistata bene sui 20 metri da Castrovilli per fallo di Djidji. Piazzato affidato a Biraghi che però spara alto col suo sinistro. Al 20’ Fiorentina in vantaggio con un fantastico gol di Giacomo Bonaventura. Bellissimo tiro al volo dell’ex Milan che mette il pallone sotto l’incrocio dopo una grande iniziativa personale di Castrovilli, palla nel mezzo ribattuta e palla sui piedi sul 5 viola che insacca. Il Crotone riparte subito all’attacco più con foga che lucidità. Al 23’ Fiorentina ancora pericolosa con Vlahovic che sfrutta un batti e ribatti al limite della propria aria per partire in solitaria verso Cordaz. Entrato in aria il tiro viene ribattuto dalla provvidenziale scivolata di Marrone. Grande azione della Fiorentina per il raddoppio di Vlahovic. Azione iniziata ancora una volta da Castrovilli che serve RIbery sulla sinistra, palla in area per il centravanti serbo che insacca al 32’. Da parte della formazione di Stroppa la risposta arriva solo da folate sporadiche, affidate più alle giocate singole di Messias o di un Reca propositivo sulla sinistra.