Fiorentina, dall'Inghilterra: il Tottenham non molla Vlahovic, è una priorità per Conte

L’edizione online del Sun torna a scrivere dell'interesse deciso del Tottenham per Dusan Vlahovic. Secondo il tabloid britannico, l’attaccante della Fiorentina sarebbe in cima alla lista dei nomi richiesti dal nuovo tecnico degli Spurs Antonio Conte. Quest’ultimo reputa necessario un intervento sul mercato per permettere ad Harry Kane di rifiatare.