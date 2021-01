Fiorentina, dalla Svizzera: contatti avviati con lo Young Boys per Nsame. Servono 6-8 milioni

TicinoOnline conferma l'interessamento da parte della Fiorentina per l'attaccante dello Young Boys Jean-Pierre Nsame, col club svizzero che avrebbe bisogno di fare cassa per far fronte alla crisi Covid e per operare sul mercato in entrata. Il costo del cartellino si aggira tra 6 e gli 8 milioni di euro, con il club viola che negli ultimi giorni avrebbe avuto diversi colloqui con i gialloneri per parlare del possibile acquisto del camerunese con passaporto comunitario. Il giocatore, sarebbe prontissimo a dire sì alla società di Commisso, anche perché rispetto a quanto guadagna in Svizzera, vedrebbe raddoppiato l'importo del proprio ingaggio.