Ufficiale
Fiorentina, doppio rinforzo per le giovanili. Depositati i contratti di Kone e Corduneanu
TUTTO mercato WEB
Doppio acquisto per le giovanili completato negli ultimi giorni dalla Fiorentina, che ha depositato in Lega Serie A i contratti di Mevae Kone, esterno d'attacco ivoriano classe 2007 che arriva a titolo definitivo dalla Vigor Senigallia, e del difensore rumeno Robert Daniel Corduneanu, classe 2009 prelevato in patria dal Juniorul 2014 con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Le più lette
4 Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Ora in radio
Primo piano
Morata finalmente al Como, Esposito in Sardegna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile