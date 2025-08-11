Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Monza, ecco Delli Carri dal Padova. Ha firmato un triennale con opzione

Monza, ecco Delli Carri dal Padova. Ha firmato un triennale con opzioneTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Oggi alle 18:26Serie B
di Claudia Marrone

Volto nuovo in casa Monza, con il club che si assicura dal Padova Filippo Delli Carri: il difensore ha sottoscritto un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni.
Di seguito, la nota del club brianzolo:

"Filippo Delli Carri è un nuovo calciatore del Monza.

Il difensore, proveniente dal Padova, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2028, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Torino il 3 maggio 1999, cresce nel Pescara con cui esordisce tra i professionisti nella gara di Coppa Italia del 6 agosto 2017 contro la Triestina. Nell’estate 2017 si trasferisce alla Juventus, con cui colleziona 20 presenze nel campionato Primavera 2017-18. Dopo una stagione in prestito al Rieti con cui gioca 24 partite in Serie C, torna in bianconero per far parte della formazione Under 23. Con la seconda squadra della Juventus colleziona 35 presenze e vince una Coppa Italia di Serie C, meritandosi il salto in Serie A nella successiva esperienza in prestito con la Salernitana.
Esordisce nella massima serie l’11 dicembre 2021 in casa della Fiorentina e nel campionato 2021-22 colleziona altre 4 presenze con i granata.

Dopo una parentesi con il Como, nel gennaio 2023 comincia la sua avventura col Padova. In due stagioni e mezzo in Veneto colleziona complessivamente 102 presenze con 11 reti, vivendo da protagonista la Promozione in Serie B dello scorso 25 aprile. Nella cavalcata della stagione 2024-25 gioca titolare 37 partite senza mai essere sostituito e realizza 5 gol.

Difensore mancino duttile e fisico, vanta anche 5 presenze e 1 gol con l’Italia Under 20.

Il Monza lo aspetta ora per una nuova avventura.

Benvenuto Filippo!".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Padova, fatta per Delli Carri al Monza: accordo fino al 2029 col club brianzolo Padova, fatta per Delli Carri al Monza: accordo fino al 2029 col club brianzolo
Padova, avanti per il rinnovo di Delli Carri: nuova proposta più convincente Padova, avanti per il rinnovo di Delli Carri: nuova proposta più convincente
Padova, Ghiglione arrivato in ritiro. Intanto tiene banco la situazione Delli Carri... Padova, Ghiglione arrivato in ritiro. Intanto tiene banco la situazione Delli Carri
Altre notizie Serie B
Monza, ecco Delli Carri dal Padova. Ha firmato un triennale con opzione UfficialeMonza, ecco Delli Carri dal Padova. Ha firmato un triennale con opzione
Palermo, passi avanti con il Cagliari per l’acquisto di Davide Veroli Palermo, passi avanti con il Cagliari per l’acquisto di Davide Veroli
Spezia, D'Angelo sulla rosa: "Vlahovic non credo che lo rischieremo per la Coppa... Spezia, D'Angelo sulla rosa: "Vlahovic non credo che lo rischieremo per la Coppa Italia"
Spezia, D'Angelo: "Sul mercato vedremo le uscite. Delle entrate ci saranno nel breve... Spezia, D'Angelo: "Sul mercato vedremo le uscite. Delle entrate ci saranno nel breve termine"
Ufficializzato il prestito di Benvenuto alla Pergolettese. Prima, c'è stato il rinnovo... Ufficializzato il prestito di Benvenuto alla Pergolettese. Prima, c'è stato il rinnovo con lo Spezia
Carrarese, ecco il colpo in difesa. In prestito dall'Hellas arriva Calabrese UfficialeCarrarese, ecco il colpo in difesa. In prestito dall'Hellas arriva Calabrese
Avellino, Biancolino sugli infortuni: "Sono tendinei, per i cambiamenti di campo... Avellino, Biancolino sugli infortuni: "Sono tendinei, per i cambiamenti di campo per allenarsi"
Virtus Entella, ecco l'attaccante: ai dettagli la trattativa col Genoa per Debenedetti... TMWVirtus Entella, ecco l'attaccante: ai dettagli la trattativa col Genoa per Debenedetti
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Donnarumma, che strappo con il PSG: escluso dalla Supercoppa UEFA, addio ormai certo
Immagine top news n.1 Raspadori lascia il Napoli: l'attaccante passa all'Atletico Madrid. Il comunicato
Immagine top news n.2 De Winter-Milan, parti in contatto costante: ecco cosa manca per chiudere definitivamente
Immagine top news n.3 Sebastiano Esposito al Cagliari, ci siamo. Visite mediche in corso, i dettagli
Immagine top news n.4 Milan, dall'Inghilterra arrivano buone notizie su Hojlund: il danese ha aperto ai rossoneri
Immagine top news n.5 Morata finalmente al Como, Esposito in Sardegna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.6 Morata si è liberato dal Gala per 5 milioni e ora può andare al Como: il comunicato
Immagine top news n.7 Thiaw saluta e il Milan ha già chiuso per il suo sostituto: martedì le visite di De Winter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A
Immagine news podcast n.2 Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa?
Immagine news podcast n.3 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
Immagine news podcast n.4 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Quaresmini: "Mercato? La base c'è, mancano giusto un paio di elementi"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, Di Paola: "Questo club un'isola felice, il rinnovo fino al 2030 è motivo d'orgoglio"
Immagine news Serie A n.3 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, proposta per il rinnovo di Mandragora senza grandi rialzi. Ecco perché
Immagine news Serie A n.2 Effetto Idzes: in due giorni il Sassuolo ha aumentato del 30% i follower sui social
Immagine news Serie A n.3 Raspadori saluta il Napoli: "Orgoglioso di 2 Scudetti in 3 anni. Qui non sono mai stato solo"
Immagine news Serie A n.4 Hellas Verona sempre attento su Geubbels. Il San Gallo intanto abbassa le pretese
Immagine news Serie A n.5 Il centro sportivo Robaldo è realtà: in campo le prime squadre under del Torino. La foto
Immagine news Serie A n.6 Milan, nuovo terzino per Allegri: c'è l'accordo per Athekame con lo Young Boys
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, ecco Delli Carri dal Padova. Ha firmato un triennale con opzione
Immagine news Serie B n.2 Palermo, passi avanti con il Cagliari per l’acquisto di Davide Veroli
Immagine news Serie B n.3 Spezia, D'Angelo sulla rosa: "Vlahovic non credo che lo rischieremo per la Coppa Italia"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo: "Sul mercato vedremo le uscite. Delle entrate ci saranno nel breve termine"
Immagine news Serie B n.5 Ufficializzato il prestito di Benvenuto alla Pergolettese. Prima, c'è stato il rinnovo con lo Spezia
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, ecco il colpo in difesa. In prestito dall'Hellas arriva Calabrese
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, colpo per la fascia. Annunciato l’ingaggio di Liotti dal trapani
Immagine news Serie C n.2 Rimini, annunciato il nuovo presidente. Sarà il giovane Espedito Siniscalchi
Immagine news Serie C n.3 Amodio: “Ho lasciato Crotone per scelta mia. Voglio tornare a fare il direttore”
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, il Ds: "Rafforzeremo la rosa". E Notari annuncia: "Ciliegina sulla torta, l'attaccante"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Diana: "Partiti in ritardo, ma niente alibi. Vogliamo arrivare bene alla Coppa"
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, dalla Cremonese arriva in prestito l'esterno offensivo Nahrudnyy
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Prima il saluto alla Juve, poi gli USA: Boattin nuova calciatrice degli Houston Dash
Immagine news Calcio femminile n.2 Spagna, cambio il panchina: via Tomé, la nuova ct sarà Sonia Bermudez
Immagine news Calcio femminile n.3 Le Azzurre Siamo Noi - Oltre il sogno: il cammino dell’Italdonne a Euro 2025 su Vivo Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Salvai: "Ripagherò il rinnovo sul campo. Europeo? Fa ancora male"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi dopo il 4-0 al Dortmund: "Buon lavoro. Mercato? Manca qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpo d'esperienza per la Ternana Women: Paloma Lazaro firma un annuale con opzione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?