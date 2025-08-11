Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Roma, torna di moda il nome di Ez Abde del Betis per rinforzare la batteria in attacco

© foto di Federico De Luca 2025
ieri alle 22:30Serie A
di Dimitri Conti

Torna di moda un nome di mercato per la Roma in questo mercato estivo, quello di Abde Ezzalzouli, guizzante laterale di fascia in attacco e dotato di piede destro in forza al Betis e meglio noto con il nome d'arte di Ez Abde. Così riferiscono da Sky Sport.

Chi è Ez Abde. Classe 2001, il marocchino gioca nel Real Betis dal 2023. Un nome, quello del marocchino, che era già stato accostato alla Roma a luglio. Nel corso di questo calciomercato, è entrato nel mirino anche di Como e Bologna. Cresciuto calcisticamente nell'Hercules, ha il contratto in scadenza nel 2029. Gli andalusi lo hanno acquistato dal Barcellona B. Ezzalzouli vanta anche 22 presenze con la Nazionale marocchina, con la quale ha preso parte al Mondiale del 2022 e la Coppa d'Africa dell'anno successivo.

I numeri di Ez Abde. L'esterno, nella scorsa stagione, ha preso parte a ben 49 partite in totale tra Liga spagnola, Conference League, dove è arrivato anche a disputare la finale e Coppa del Re, mettendo a referto 9 gol (4 di questi in Europa, di cui uno in finale contro il Chelsea e 2 nel doppio confronto in semifinale contro la Fiorentina) e 5 assist in 2932 minuti giocati.

