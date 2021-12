Fiorentina, focolaio Covid in Primavera dopo la festa in discoteca per la vittoria della Supercoppa

Sono sei i positivi all'interno del gruppo squadra della Fiorentina Primavera riscontrati con l'ultimo giro di tamponi. Lunedì la squadra ha giocato e perso in casa contro i pari età del Torino ma i controlli di routine non avevano dato sorprese. Il controllo successivo invece è stato come un fulmine a ciel sereno e ha evidenziato un vero e proprio boom di positività. Un possibile veicolo del focolaio potrebbe essere stata la serata in discoteca organizzata dopo la vittoria della Supercoppa Primavera contro l'Empoli di giovedì scorso. Le condizioni dei giocatori non destano preoccupazioni ma c'è da gestire il focolaio ed evitare che il contagio possa allargarsi. Non sembra a rischio la sfida di domenica contro la Spal visto che attualmente il numero di contagiati non è tale da far pensare a uno slittamento. A riportarlo è La Nazione.