Fiorentina, fra sondaggi e possibili sostituti: ancora incerto il futuro di Dragowski

vedi letture

Il futuro di Bartlomiej Dragowski con la maglia della Fiorentina è ancora tutto da scrivere. Secondo i colleghi di FirenzeViola il nuovo allenatore Gennaro Gattuso vorrebbe un portiere bravo con i piedi e nella costruzione dal basso, motivo per il quale non è da escludere una partenza dello stesso Dragowski. Il diretto interessato ed il suo entourage non stanno spingendo per l'addio, ma sul giocatore ci sono diverse squadre fra cui Borussia Dortmund e Atalanta. In caso di addio, i nomi buoni per la porta della Fiorentina sarebbero quelli di Andrea Consigli, come raccontato nel pomeriggio, Alessio Cragno e David Ospina, giocatore allenato da Gattuso a Napoli. Non solo: come raccontato su queste colonne, tra le ipotesi c'è anche Andrea Consigli del Sassuolo.