Fiorentina, Gudmundsson più verso l'addio che verso la permanenza: il punto sul futuro

vedi letture

Il futuro di Albert Gudmundsson alla Fiorentina è tutt’altro che certo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi di un riscatto dell’islandese appare al momento remota. Il titolo del quotidiano è eloquente: "Riscatti spinosi, Gud più no che sì", a sottolineare come il club viola stia seriamente riflettendo sull'investimento da ulteriori 17 milioni di euro per trattenere l’ex fantasista del Genoa.

Arrivato con grandi aspettative, Gudmundsson non è riuscito a lasciare il segno nella sua prima stagione a Firenze. Complici alcuni problemi fisici e un rendimento al di sotto delle attese, l’islandese non ha mai convinto del tutto né il pubblico né tantomeno Raffaele Palladino, che lo ha spesso lasciato ai margini del progetto tecnico.

La cifra richiesta dal Genoa per il riscatto, che si aggiunge a quanto già speso per il prestito, viene considerata troppo elevata in rapporto al rendimento del giocatore. Per questo in casa Fiorentina la tendenza - si legge - è quella di rinunciare all’operazione, salvo ripensamenti dell’ultima ora o condizioni più favorevoli. La prima finestra di mercato, aperta dall’1 al 10 giugno, potrebbe comunque offrire qualche spiraglio per ulteriori valutazioni. Ma, ad oggi, l’addio di Gudmundsson a fine stagione sembra lo scenario più probabile.