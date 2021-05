Fiorentina, i primi segni dell'effetto Gattuso. Le parole di Vlahovic assist per la permanenza

Ancora non ha cominciato ufficialmente il suo lavoro alla Fiorentina in senso pratico, ma sembrano già iniziare a percepirsi gli effetti dell'approdo di Gennaro Gattuso in panchina. In particolare per quanto riguarda la perla della sua squadra, il centravanti da record Dusan Vlahovic. Intervistato dai connazionali di Mozzart Sport, il serbo classe 2000 ha infatti scacciato le nuvole scure che pendevano sopra la sua testa. Ed è bastata una frase perché succedesse, indirizzata proprio al suo allenatore. "Non vedo l'ora di incontrarlo", poche parole ma chiarissime, che a molti sono suonate come una dichiarazione d'amore - quantomeno a breve termine - per Firenze e il suo progetto calcistico. Nella lunga intervista poi Vlahovic ha avuto modo di tributare un omaggio a Prandelli, il cui operato è stato sottovalutato o tralasciato da troppi, e di sottolineare come Milenkovic sia stato il suo riferimento in viola. Anche con l'altro serbo del gruppo ci sarà un tentativo di dialogo: seppure questo fronte appaia ben più complicato da riaprire e destinato probabilmente ad un finale differente, è un altro segnale dell'effetto Gattuso. Del fatto che l'aria, in casa Fiorentina, sembra già differente rispetto al recente passato.