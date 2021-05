Fiorentina, Iachini: "Kokorin si sta allenando, vedremo. Kouame ha perso la carica"

vedi letture

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, ha parlato anche delle condizioni di Kokorin e della stagione di Kouame: "Kokorin si sta allenano con noi, valuteremo quanto ha superato questo infortunio, perché certi problemi li paghi anche a livello mentale. Vedremo nei prossimi giorni".

Le difficoltà di Kouame?

"Posso parlare del mio blocco di partite. Aveva iniziato bene, facendo buone partite. Col Torino in casa, e anche con l'Inter a San Siro. Poi al suo posto era entrato Vlahovic, aveva sbagliato il gol del 4-2 ed è stato massacrato. Per questo alla gara successiva ho schierato Dusan titolare. Poi il percorso della stagione è cambiato, ha perso quella carica che un attaccante deve avere. Il portiere e l'attaccante, per me sono ruoli diversi rispetto alla squadra e ci sono delle annate particolari. Magari certi anni un attaccante calcia in porta 100 volte e fa 5 gol e perde fiducia. O magari tira 25 volte e fa 20 gol, e questo aiuta la fiducia. Portiere e centravanti sono due ruoli specifici, sono sempre nell'occhio del ciclone".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Iachini!