Fiorentina, Igor elogia il compagno Amrabat: "Felici per lui, è un grandissimo calciatore"

"Amrabat? Non l'ho sentito ma siamo tutti contenti per lui, è un grandissimo calciatore e professionista. Penso che siano tutti felici in Marocco, è difficile che vadano in finale ma hanno già battuto tante squadre e speriamo lo possano fare anche contro la Francia". Parla così Igor, difensore della Fiorentina, nell'intervista a Cronache di Spogliatoio: "Come ha cambiato la mia vita Italiano? Nell'essere più professionista. Sapere sempre di poter migliorare e nelle difficoltà, perché ho imparato a capire come uscirne e come affrontarle. Io ero già qui da due anni ma avevo tanti alti e bassi, Italiano mi ha fatto giocare tanto e ho dimostrato di poter stare a questo livello".