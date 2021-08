Fiorentina, il dt Burdisso: "Siamo intenzionati a tenere Vlahovic, è una grande risorsa"

Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall'esordio della Viola in Coppa Italia contro il Cosenza: "Per me questa è una grande possibilità, l'ho fortemente voluta dopo la mia prima esperienza in Argentina. Il progetto tecnico sta andando bene, abbiamo scelto un allenatore con idee chiare: Italiano ha portato tanto entusiasmo. Stiamo cercando di creare una squadra competitiva ma proveremo anche a divertirci".

Come fa la Fiorentina a resistere a certe offerte di mercato?

"La Fiorentina è una squadra blasonata, conosciuta in tutto il mondo. Stiamo lavorando per tenere Vlahovic e continueremo a farlo. La rosa è competitiva su tutti i reparti, possono arrivare offerte ma noi abbiamo le idee chiare su cosa fare".

Un commento su Gonzalez?

"La Fiorentina ha convinto Gonzalez perché in Argentina c'è grande cultura, io ho fatto da passaparola: è un giocatore che ha fatto una grande Copa America. Milenkovic? Ha fatto un gran ritiro come tutti gli altri giocatori, per noi è una risorsa: il giocatore moderno deve essere sempre aperto al mercato, con la testa era concentrato sulla Fiorentina dunque questo è l'importante".

Vlahovic è incedibile o c'è un prezzo fissato?

"La nostra intenzione è quella di tenere il giocatore, poi si vedrà. Oggi sarà in campo e sarà una grande risorsa per noi".