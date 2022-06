Fiorentina, il rebus portiere non si sblocca: Gollini è in pole, ma l'Atalanta spara troppo alto

Il rebus portiere, in casa Fiorentina, ancora non si sblocca. Pierluigi Gollini è in pole per prendere il posto di Bartolomej Dragowski, ma sia per l'entrata del primo che per l'uscita del secondo ci sono delle difficoltà economiche. L'Atalanta valuta 15-18 milioni l'ex Tottenham, troppi per i viola. Che a loro volta hanno fissato il prezzo del polacco, che piace all'Espanyol, a 8 milioni, una cifra a cui in Catalogna per ora non intendono arrivare. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.