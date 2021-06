Fiorentina, inammissibile il ricorso contro il Viola Park. Commisso: "Ora avanti con serenità"

In merito al ricorso dichiarato inammissibile contro la realizzazione del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina, arrivano alcune dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente del club gigliato: “Sono davvero felice che il TAR abbia rigettato il ricorso per bloccare i lavori del Viola Park. Il Comune di Bagno a Ripoli nella persona del Sindaco Francesco Casini mi ha sempre confermato che l’iter per l’approvazione del procedimento è stato scrupoloso ed ha ricevuto le autorizzazioni da parte di tutti i Soggetti e tutte le Istituzioni coinvolte. Ora spero si possano finalmente proseguire, in serenità, i lavori per questo progetto così importante non solo per la Fiorentina e per il Popolo Viola, ma anche per l’Italia intera. A tutti coloro che mi hanno accusato di speculare, voglio dire che Il Viola Park genererà numerosi posti di lavoro in un momento così difficile per l’economia nazionale e mondiale e rimarrà per sempre un investimento importante per la Fiorentina e per la città di Firenze. Voglio ringraziare tutti quei tifosi che ci sono stati vicini e sempre al nostro fianco e che come noi oggi sono felici di vedere il sogno del Viola Park sempre più prossimo alla sua realizzazione. Un ringraziamento anche alle Istituzioni dello Sport e del Calcio ma anche a quelle politiche, Locali e Nazionali per il sostegno che abbiamo ricevuto in questi mesi”.