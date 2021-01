Fiorentina, incontro con l'agente di Kouame: non c'è ancora il via libera per l'addio

Incontro all'interno del centro sportivo della Fiorentina tra l'agente di Christian Kouame, Michelangelo Minieri, e la dirigenza viola, per fare il punto in vista del mercato di gennaio che inizia ufficialmente oggi. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it l'attaccante potrebbe anche partire, soprattutto se, come sembra, il club dovesse prendere un'altra punta nelle prossime settimane. Con Prandelli anche se non si può parlare di bocciatura, il giocatore non è considerato uno dei titolarissimi. Per lui si sono mosse Spezia e Torino e fa gola a molti club ma al momento la società non ha dato il via libera e le parti si riaggiorneranno perché vogliono valutare con calma la situazione e non prendere decisioni affrettate su un giocatore che non è comunque un esubero.